Dominika Myslivcová popsala muka po porodu: Myslela jsem, že umřu, to je tak nepopsatelná bolest

Dominika Myslivcová Foto: archiv D. Myslivcové

Dominika se svými fanoušky sdílí poznatky, které po porodu přišly. Přiznala, že ji každý strašil, jak císařský řez bolí a že nebude moct chodit. V tomto ohledu proběhlo vše bez problémů a již druhý den se byla Dominika i projít.

„Pro mě to bylo úplně bezproblémové. Nejhorší byl stres ze začátku, protože jsem nevěděla, do čeho jdu,“ řekla oblíbená influencerka s tím, že pořádnou bolest pocítila později.

„To, co následovalo. Já vůbec nechápu, proč jste mi nepsali, jak extrémně bolí to, jak se vám nalijou prsa. To vám musím říct, že jsem myslela, že umřu! Kdybych tady neměla elektrické odsávačky, tak to prostě nedám. To je tak nepopsatelná bolest, že fuj, ani nad tím nechci přemýšlet. Zažila jsem si tady neskutečná muka,“ sdělila fanouškům zcela upřímně. Přesto si ze sebe také udělala legraci. „Může mi někdo vysvětlit tady tohle? Pamela Anderson hadr,“ poznamenala s úsměvem o svém „maminkovském“ hrudníku. ■