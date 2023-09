Nesmírná pocta pro Nikol Štíbrovou: Influencerka navázala na svůj obrovský úspěch

Nikol Štíbrová převzala od předsedy Senátu Miloše Vystrčila medaili. Foto: ČTK / Vondrouš Roman

Ocenění si Nikol převzala na Pražském hradě. Štíbrová na svém Instagramu podporuje nejrůznější sbírky pro humanitární účely. Naposledy například pomohla propagovat sbírku na malého Martínka, který trpí vzácným onemocněním AADC syndrom. I díky ní se na drahou léčbu vybralo více než 150 milionů korun.

„Za to, že mám cenu dostat, jsem byla moc ráda. Přijala jsem to s velkou pokorou a jsem z toho pořád nervózní. A vnímám to hlavně jako ocenění pro komunitu těch lidí, kteří se sbírek pro ty, kteří to potřebují, účastní. Takže tam půjdu jako zástupce mé instarodiny,“ řekla nedávno Super.cz. Nikol.

A jak řekla, tak udělala. „Chvíli si medaili nechám v kredenci já, a pak ji asi dáme kolovat. Protože je nás všech, co se tady každou chvíli snažíme pomoct těm, kteří mají od života naloženo víc než ostatní. Děkuju, že to takhle krásně a dlouho táhneme spolu,“ věnovala medaili i všem, kdo pomáhají druhým, sympatická blondýnka. ■