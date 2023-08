Mysleli jste, že Harry už skončil s útoky na královskou rodinu? Omyl. Tohle si buckinghamští za rámeček nedají!

Princ Harry se v novém dokumentu zase projevil. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Klid před bouří. Tak by se možná daly nazvat poslední měsíce, ve kterých se sice mluvilo o Harrym a Meghan, nikdy ale v souvislosti s výčitkami směrem ke členům královské rodiny. Kdo si myslel, že se Harry možná už zklidnil a v budoucnu se bude spíše snažit vylepšit vztahy se svými příbuznými, ten se velmi pletl. Ve středu ráno totiž spatřilo světlo světa pět dílů jeho nového dokumentu Heart Of Invictus (Nezlomná srdce) na Netflixu a vévoda si opět stěžuje na to, že mu rodina v těžkých chvílích nepomohla.

I když se spekulovalo o tom, že Netflix nový dokument zruší, nakonec se v rámci dohody Meghan, Harryho a platformy za údajných 80 milionů dolarů odvysílal. Meghan se v něm tentokrát objevuje jen okrajově, dokument je hlavně o osudech šesti účastníků celosvětové soutěže Invictus Games 2022, kterou na pomoc zraněným vojákům založil právě britský princ. Sám Harry ale v díle vystupuje hojně a opět popisuje traumata, která za svůj život prožil. Největší problém nastal po jeho návratu z Afghánistánu v roce 2008.

„Nejvíce jsem bojoval s tím, že mi nikdo kolem mě nedokázal pomoci. Neměl jsem takovou podpůrnou strukturu, síť ani odbornou radu, abych zjistil, co se se mnou vlastně dělo,“ řekl Harry, který promluvil i o tom, kdy ho myšlenky na odbornou pomoc přepadly poprvé. „Bohužel, jako většina z nás, jsem poprvé zvažoval terapii, když jsem byl schoulený na zemi v poloze plodu s přáním, abych se s některými věcmi byl vypořádal dřív,“ dodal.

Vrátil se ale i k traumatu ze smrti matky a následného chování rodiny. „Spouštěčem pro mě byl návrat z Afghánistánu, ale věci, které se objevovaly, byly z roku 1997, když mi bylo 12 let. Ztratit mámu v tak mladém věku, trauma, které jsem měl, jsem si nikdy neuvědomoval,“ řekl Harry, který si opět „rýpl“ do rodiny sdělením, že se o této události v jeho přítomnosti nikdy nemluvilo, a proto se jeho trauma stupňovalo. „Po celé ty roky jsem neměl žádné emoce, nebyl jsem schopen plakat, nebyl jsem schopen cítit.“ Královská rodina na nový dokument zřejmě jako obvykle reagovat nebude, jaký bude mít ale pořad úspěch u diváků, to zjistíme už brzy. ■