Andrea Růžičková přiznala, že doma občas prožívá krizi. „Jsou dny, kdy jsem frustrovaná.“ Fanoušci jí za to děkují

Andrea Růžičková přiznala, že se někdy necítí nejlépe. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv A. Růžičkové

Herečka se svými sledujícími často sdílí střípky ze svého soukromí. Nedávno se například s úsměvem na rtech rozplývala nad šestými narozeninami svého syna nebo sedmým výročím svatby se svým manželem Mikolášem Růžičkou a díky jejímu šťastnému výrazu by nikdo nehádal, že jen o pár dní později přijde na řadu úplně jiná zpověď. Místo vysmáté barevné fotky sdílela černobílou s vyčerpaným výrazem a příspěvek doprovodila svou upřímnou zpovědí.

„Jsou dny, kdy jsem frustrovaná. Frustrovaná matka! Taky to tak máte? Ten pocit (a to není stěžování), že i když jste šťastná a vděčná za všechno... Jako kdybyste necítily tu zpětnou vazbu. Máme spoustu řečí o bezpodmínečné lásce a přitom stále čekáme, že nás naše děti poplácají po rameni a řeknou... ty jsi fakt super MATKA. Děláš fakt super jídlo, máme super dům, super hračky, fakt super servis. Jsi hustá! A ono ne... pořád je ten pocit, že je to málo... že co bude dál... k jídlu, hraní, další zábava, program? Uf, rodičovství je pořádná fuška, že?“ ulevila si herečka. Na konci svého proslovu ale přece jen přidala něco pozitivního. „Ale snažím se to nastavit na model, že nic není špatné ani dobré... že vše je prostě proto, aby jedno táhlo druhé... navzájem se rozvíjelo a zlepšovalo, to jsou naše poznatky. Vždyť kdyby nepršelo, nikdy by se nevynalezl deštník,“ ukončila.

Nejen, že se Andree zveřejněním svých myšlenek ulevilo, ale také oslovila ostatní matky, které mají podobné pocity. „Děkuji za sdílení pocitu. Já znám takovou tu “mateřskou únavu” - moc zvuků, moc požadavků, moc strkanic, moc všeho. Ale přemýšlím, jestli jsem někdy zažila frustraci. Asi fakt ne! Já se totiž umím nejlíp pochválit sama,“ poradila herečce jedna z nich. „Jako bys mi mluvila z duše... venku prší a doma - a co teď bude? Co budeme hrát? Co bude k jídlu? A nějakou dobrůtku máš?“ přidala se jiná. „Dnes mám přesně takový den,“ přidala se třetí. Tak snad bude zase lépe a Andrea příště zase přidá jeden ze svých optimistických příspěvků. ■