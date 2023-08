Adam Mišík je prostě šťastný muž: Krásná dcera Ivy Kubelkové předvedla na romantické dovolené své božské tělo

Natálie Jirásková Foto: archiv N.Jiráskové

Odtud poslala mladá modelka pozdrav jen v plavkách. Ve dvoudílném modelu předvedla Natálka své božské tělo, kterým se může chlubit. Nutno říct, že zpěvák má prostě štěstí. Natálie Jirásková (18)vyhrála genetický jackpot a v italském letovisku musí zpěvákovi jeho lásku závidět kdekdo.

Dovolenou jen ve dvou mladý pár trávil už loňské léto, od té doby se zamilovaná dvojice také sestěhovala. Dcera Ivy Kubelkové a táty George Jiráska se tak už přestěhovala od rodičů. "Ona dojížděla každý den dvě hodiny do školy, tak stejně uvažovala o tom, že by se přestěhovala do Prahy, takže se to nějak spojilo. Jinak bychom neměli moc šanci se vídat,“ svěřil se Super.cz nedávno Mišík s tím, že jim to skvěle funguje. ■