Jako hodně sexy nevěsta: Kráska ze SuperStar zdůraznila dekolt, v bikinách se ale ukazovat nechce

Elizabeth Kopecká Super.cz

„Já bych se chtěla prodávat raději svou hudbou a zpěvem než svým tělem, ale vím, že je to s tím spojené. Ale radši chci tlačit hudbu než svoje tělo. Ale nikdy neříkej nikdy a třeba mě to jednou chvilkově vezme a vyfotím se v plavkách. Za mě je lepší, když se člověk moc neodhaluje. Je to potom vzácnější,“ smála se Elizabeth během rozhovoru pro Super.cz.

Sympatická zpěvačka se své kariéře opravdu věnuje naplno, stále tak platí, že je bez partnera.

„Je to aktuální. Samozřejmě, že se mi furt někdo líbí, ale soustředím se jen na sebe a je mi krásně."

My jsme si s Elizabeth povídali během galavečera Královny popu na hradě Karlštejn. Finalistka SuperStar vystoupila na jevišti po boku Olgy Lounové (42), Moniky Absolonové (46), Ilony Csákové (52), Markéty Konvičkové (29) a dalších. „Je to pro mě velká čest. Já jsem k těmto zpěvačkám vždycky vzhlížela a jsou to pro mě velké vzory. Je mi neskutečnou ctí, že tady můžu být, zpívat s nimi a moc si toho vážím,“ dodala Elizabeth Kopecká, která vystřídala několik modelů, jež zdůraznily její skvělou figuru. ■