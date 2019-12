Poznali byste je? Muzikáloví zpěváci Nývltová, Nosková a Kopečný rozdávali radost v těchto kostýmech

Zpěváci v kostýmech vypadali skvěle.

”Byl to úžasný pocit udělat dětem radost. Je to nepopsatelný. Starší děti nás měly sice lehce na háku, ale na těch menších bylo vidět, že jsou rády,” svěřila se Nosková, která jako jediná z trojice má dítě, a dceru měla dokonce s sebou.

”Nevěděla jsem, co od toho mám očekávat, ale bylo to perfektní. Je dobré dělat radost těm nejmenším. Na dětech bylo vidět, že mají radost, a o to šlo,” dodala Nývltová, která se s kolegy bude po Novém roce potkávat pravidelně, a to v rockovém muzikálu We will rock you. Nelehký úkol měl během odpoledne Jan Kopečný, který dostal seznam hříchů každého dítěte a musel jim vyčinit, aby se do příštího roku napravily.

”Nejvíc mi bylo líto holčičky, která se rozbrečela. Bylo to dost dojemné. Pak tam byli kluci, kteří fakt stáli v pozoru a bylo na nich vidět, že patří mezi ty nejzlobivější. Ty starší ze mě měli srandu, ale z dárku měly radost všechny děti, což nás potěšilo,” dodal Kopečný, který si roli Mikuláše užíval. ■