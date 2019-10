Nohy až do nebe: Hanka Mašlíková vyrazila do Tater a pochlubila se výstavním pozadím

Hanka Mašlíková má skvělou figuru. Foto: instagram H.Mašlíkové

Nevadí ji oželet delší spánek a už brzy z rána vyráží do fitness. Hana Mašlíková (37) pravidelnému cvičení propadla stejně jako její manžel. Přináší to ale skvělé výsledky. Modelka a moderátorka má pevnou figuru jako skála a rozhodně se nemusí ostýchat pochlubit se krásným tělem.

Tentokrát vystavila na odiv nejen dlouhé nohy, které jí sahají snad až do nebes. V krátkých kraťasech předvedla i pevné pozadí a potěšila tak nejednoho svého fanouška na sociální síti. „Co vám budu povídat, vyfotit tuhle fotku byla fakt prdel,“ napsala si Hanka vtipně ke snímku.

„Ukázka toho, jak to vidí můj muž: “Zlato vyfoť mě nějak hezky s těma Tatrama.” Hory nikde, ale můj zadek přes celou fotku. Je to umělec, to se musí nechat,“ dodala Mašlíková, která vyrazila se svým mužem Andrém a synem Andreaskem do slovenských hor.

Tam si užívají nejen procházky na čerstvém vzduchu, ale i relax ve wellness, který je u nadšených sportovců opravdu na místě. ■