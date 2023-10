Tento sexy pokérovaný vousáč je zadaný: Cukrář Josef Maršálek se pochlubil partnerem

Cukrář Josef Maršálek se pochlubil partnerem a početnou rodinou. Super.cz

Akce se konala v Divadle Lucie Bílé a Maršálek na ní měl svého životního partnera Petra Tejmla, se kterým v roce 2020 vstoupil do registrovaného partnerství, rodinu z Moravy i další blízké. „Jsou tady instagramoví přátelé, je tady moje rodina z Moravy, partner, jeho rodina, kolegové ze StarDance jako Ivana Chýlková i Lucka Bílá, která je jednou ze tří kmoter,“ vyjmenoval Josef Maršálek, který knihu připravoval rok a půl.

„Jedna věc je, jak dlouho je to v hlavě, než se to vysedí, vydupe, vybrečí, vyskáče, a druhá věc je ta samotná práce. V hlavě to bylo tak rok a půl a začalo to na plantáži v Tanzanii, kde jsem procházel mezi kakaovníky a říkal si, že asi nutně potřebuji mít svou vlastní čokoládu,“ vysvětloval Josef.

Nápad se známému cukráři podařilo zrealizovat. „Kniha je největší, kterou jsem kdy napsal, největší, která o čokoládě u nás vyšla, nejobsáhlejší, obsahuje stovky receptů a váží 2,5 kila,“ pochlubil se.

Po slavnostním křtu, kde nechyběli ani tanečníci Martin Prágr a Adriana Mašková, která byla jednou z kmoter, už zase spěchal na zkoušku na pražské Výstaviště. „Odtud jdu přímo na plac, tak uvidíme, jak to dopadne,“ svěřil se s úsměvem Maršálek, kterého nervozita zatím nesžírá. Svou tanečnici ale žádá o rady. „Řekla mi 'užij si to', takže si to užiju a je mi jedno, jak to dopadne,“ dodal Maršálek. ■