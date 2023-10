Nemilosrdná porota MasterChefa rázně zakročila: Soutěž opustila velká favoritka, diváci se bouří

Diváci MasterChefa jsou z rozhodnutí zklamaní. TV Nova

MasterChefa opustila velká favoritka, a to Žaneta Kavala, která se jen o chlup nedostala do top desítky. Osudnou jí byla vyřazovací výzva, během které měla za pouhých 15 minut připravit ten nejlepší pokrm. Ten se jí stal nakonec osudným.

„Žanet, bohužel, je to nezvratné. Tento rok není možnost návratu,“ oznámil Radek Kašpárek.

„Sama Žaneta je za účast v reality show velmi vděčná. MasterChef mi obrovsky dal, co se týká kamarádů, zkušeností i vaření. Jsem za to neuvěřitelně vděčná, i za to, že se můžu vrátit domů za tím svým chlapem, pejskama a prací,“ řekla Žanet těsně před odchodem.

A co na tento konec říkají diváci MasterChefa? Zdá se, že většinu zaskočil. Naopak by se spíš chtěli rozloučit s jinými hráči.

„Kdyby místo Žanet vypadla Martina nebo Adam, hned se na tu soutěž líp kouká,“ uvedla jedna z divaček, se kterou další souhlasí. „Vypadla nejlepší kuchařka a děsný Adam tam zůstal,“ uvedla další. „Tak v tom případě, jestli vypadla Žaneta, tak nechápu, co tam ještě dělá takový Adam nebo Mára,“ píšou nekompromisní fanoušci.

V komentářích se s Žanet rozloučili také bývalí spoluhráči.

„Asi nikoho nepřekvapí, že byla Žaneta velká favoritka i pro mnohé z nás, alespoň pro mě určitě! Bude tam chybět tvoje neskutečná energie a ten tvůj šílený humor. A díky, že jsme neskutečná parta, co se stýká do teď,“ vzkázal Kuba Menšík.

„Žaneta je bohyně! S nikým jsem se takhle po celou dobu soutěže nezasmál, jak s ní,“ vzkázal Adam Rundus.

„Budeš mi chybět! Neskutečně hodná dušička, která vždycky vykouzlila úsměv na tváři,“ dodal Petr Slíva. ■