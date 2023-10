Vojta a Betty z MasterChefa se pochlubili svatebními fotkami: Takhle to novomanželům slušelo

Vojta a Betty z MaterChefa se pochlubili svatebními fotkami Super.cz

Místo aby pár, který se poznal během natáčení reality show MasterChef, vyrazil na svatební cestu, má ještě práci. "Byli jsme zatím jen dva dny na wellness pobytu, ještě chvíli musíme vařit a máme i moderování akcí, ale v listopadu poletíme do Thajska. Na jednu stranu je to trochu dobrodružství, ale zároveň i válečka, což oba potřebujeme," shodli se.

Betty doufá, že se do dovolené stihnou vyrobit její nové doklady. I když dlouho řešila, jak se bude jmenovat, nakonec přijala partnerovo příjmení. "V občance jsem Alžběta Urban, Vojta si to přál, tak jsem mu to splnila," svěřila.

Vyřešené mají konečně i bydlení. "Náš kočovný život už jsme ukončili. Máme krásné hnízdečko na Praze 4. Je tam fantastická velká kuchyně a pomalu se zabydlujeme, aby se nám tam ve dvou, potažmo ve třech dobře žilo," upřesnil Vojta. ■