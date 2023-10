Před 20 lety nosila krátké vlasy: Kulturistka Věra Mikulcová sdílela emotivní archivní snímek

Věra Mikulcová je pro své fanoušky velkým vzorem a motivací. Foto: Super.cz/archiv Věry Mikulcové/Jana Paulátová

Tentokrát opět zabrousila do minulosti. Na Instagramu sdílela archivní snímek, který vznikl před dvaceti lety, kdy měla Věra ještě krátké vlasy. Skrze něj poukázala, ale zároveň zavzpomínala, jak velký kus cesty i se svou partnerkou Janou ušly.

„Září, fitko slaví neuvěřitelných 20 let, dívám se na tuhle fotku, kde jsme s Janou před 20 lety, a říkám si, jak to utíká, co všechno jsme dokázaly udělat za 20 let. Stojím uprostřed fitka, rozhlížím se a říkám si, že to ani není možný. Z tak malého fitka vyrostlo obrovské fitness centrum! Stojí to čas, úsilí, odříkání, ale máme z toho radost, velkou radost, děláme to, co nás baví. A my nezastavujeme, jedem dál,“ uvedla k fotografii, na které pózuje s partnerkou.

Netrvalo dlouho a u snímku se objevila spousta milých vzkazů.

„Neskutečný, otevřít si vlastní fitko ve 22 letech. Věrko, zajímal by mě příběh, jak jste s otevřením fitka obě začaly a jak se vám to povedlo,“ vzkázala fanynka.

„Jste skvělé a pracovité, přeji vám, ať se vám pořád takhle daří,“ uvedla další.

„Super a gratuluji. Kdo z nás si umí jít za svým snem? Všichni chceme, ale jen malá hrstka lidí to dokáže,“ dodala příznivkyně.

Je to už pár týdnů, co Věra šla svému dalšímu snu naproti. Dostala se totiž do prestižní soutěže Olympia Masters, kde bojovalo 17 kulturistek z celého světa. Ambiciózní česká sportovkyně si odnesla úctyhodné osmé místo. „Tyhle závody se mi strašně líbily a nakoply mě na další. Byl to neskutečný zážitek a zkušenost. Po důkladném porovnání fotek už vím, na čem je potřeba zamakat, a tím už teď začíná moje příprava na další závody,“ poznamenala k fotografiím. ■