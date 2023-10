V knihovně se sešla největší koncentrace hollywoodských párů! Hlasujte, kterému to společně sluší nejvíc

Slavné páry na charitativní akci George Clooneyho a jeho ženy Amal Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hojnou hvězdnou účastí se nedávno mohl pochlubit George Clooney (62), který v New Yorku společně se svou ženou Amal uspořádal charitativní událost jeho neziskové organizace For Justice. Pozvání na akci přijala řada celebrit, z nichž spousta dorazila v páru se svými drahými polovičkami. Podívejte se, jak jim to na společenské události slušelo.