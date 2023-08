Diana Kobzanová ukázala krátce po porodu třetího dítěte figuru v bikinách: A fanoušci se nestačí divit!

Diana Kobzanová a Michael Frolík Foto: archiv Diany Kobzanové

Ač je to teprve pár měsíců, co Diana porodila třetí holčičku, tak by se mohla z fleku vrátit na přehlídková mola. Známá blondýnka totiž sdílela s fanoušky snímek s manželem Michaelem Frolíkem, na kterém předvedla svou štíhlou figuru a nekonečně dlouhé nohy v bikinách.

„Rodičové. Jo, mám je tročku delší než tatínek,“ napsala úsměvný komentář k fotografii ze slunné Floridy, který mířil právě na její dlouhé nohy.

Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevily spousty lichotek. „Zapomněla jsi napsat, že na této fotce jsi pět týdnů po porodu. Nesnáším tě,“ uvedla Diany kamarádka s úsměvem. „Neee, to je tak sedm! Já jsem dodržela šestinedělí,“ odpověděla Kobzanová.

„Jako, to jsi to poslední dítě nosila devět měsíců na zádech? On zase na ruce,“ uvedl fanoušek. „Kurňa Diano, tři děti a pořád kus,“ podotkla příznivkyně.

Sama Diana prozradila, že za touto figurou stojí zejména geny. Sledujícím se zároveň svěřila s informací, že se jí po dětech zvětšila chodidla.

„Prosím vás, ta poslední fotka – geny! Geny! Jen a jen dobrý geny, a ty, jak víme, neoch*iješ! Prostě jsem se uměla narodit. A navíc jsem sice štíhlá, ale po dětech mi například narostla chodidla. A to nechcete. Až bude pan Trávníček hledat zase Popelku, tak mě fakt zkoušet nemusí. Ale ušetříme, převezmu botník po Froldovi,“ napsala s úsměvem. ■