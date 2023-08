Miley Cyrus provdala matku: Po kontroverzním rozvodu se slavným zpěvákem si vzala ještě slavnějšího herce

Matka Miley Cyrus Tish se provdala za herce Dominica Purcella. Profimedia.cz

Purcell se narodil v Anglii, ale vyrostl v Austrálii. Přelomovou rolí pro něj byla postava Lincolna Burrowse ze zmíněného seriálového hitu. Dalšími známými tituly v jeho filmografii jsou Flash a Legendy zítřka či filmy Blade: Trinity, Elitní zabijáci nebo televizní film Prison Break: The Final Break.

Před Tish byl v letech 1998 až 2008 ženatý s australskou producentkou Rebeccou Williamson, s níž má čtyři děti, syny Josepha a Augusta a dcery Audrey a Lily-Rose.

Po rozchodu s manželkou krátce randil s herečkou Brooke Burns, delší vztah pak navázal s o 18 let mladší AnnouLynne McCord, která otevřeně hovořila o jejich zálibě v BDSM praktikách. Dominica popsala jako „velkého, silného, naštvaného Australana“. S přestávkami spolu randili mezi lety 2011 a 2018. Následoval vztah s návrhářkou a bývalou modelkou Jodhi Meares.

S Tish Cyrus vztah potvrdili v červenci 2022, tři měsíce po jejím rozvodu se zpěvákem, skladatelem, hercem a držitelem Grammy Billym Rayem Cyrusem. Ten také loni oznámil zasnoubení se čtyřiatřicetiletou zpěvačkou, která si říká Firerose.

Pikantní na rozvodu Cyrusových bylo, že jej do konce dotáhli až napotřetí. Poprvé podali žádost o rozvod v roce 2010, ale po několika měsících už byli zase spolu. O tři roky později podali žádost znovu a odůvodnili ji tím, že to „bude pro rodinu to nejlepší“. Druhý rozchod ale vydržel pouhých 10 dní. Třetí oznámili loni v dubnu. ■