Manželka Jana Saudka prozradila, kdy se dokáže hádat jako kůň. Stačí k tomu maličkost

Pavlína Saudková Herminapress

Manželka legendárního fotografa Jana Saudka (88), novinářka Pavlína Saudková, je známá také tím, že má na sobě neustále černou barvu. Jednak je to tím, že má radši undergroundové akce než slavnostní události, ale také proto, že tato tmavá barva udržuje její emoce na uzdě.

„Mám jedny červené šaty a v těch se obvykle hádám. Sice je to neplánované, ale dopadá to tak,“ svěřila se Super.cz na otázku, proč je stále jen v černé barvě. Nemá to tedy nic společného s tím, že černá zeštíhluje, jak každého automaticky napadne.

A pokud přemýšlíte, jestli má novinářka ve skříních kromě červených šatů ještě jiné veselejší barvy, jste na omylu. Na barvy si zkrátka nepotrpí a zmíněnou červenou vynese opravdu jen zřídka. „Já ty červené šaty beru tak maximálně jednou za rok, tak to hádání není tak hrozné,“ dodala se smíchem Pavlína Saudková. ■