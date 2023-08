Rodinnou idylku dnes připomíná jen šest houpaček: Sem si jezdili Brad a Angelina s dětmi odpočinout

Brad Pitt je vlastníkem nádherné vily poblíž Santa Barbary. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Sídlo u oceánu nedaleko Santa Barbary Brad Pitt koupil v roce 2000 za čtyři miliony dolarů, dnes se jeho odhadovaná cena přibližuje dvaceti milionům dolarů. V době, kdy ještě tvořil pár s Jolie, dům brali jako dovolenkové útočiště.

Z vily je privátní vstup na pláž a obklopuje ji rozlehlá zahrada. Po té se klikatí spousta cestiček, které většinou vedou k posezení na terase, u ohně nebo k lehátkům. Děti ocenily i další zákoutí: v jedné části se například nachází teepee.

„Na architektuře miluji to, že je to kus umění, do kterého můžete vejít,“ řekl herec v rozhovoru s Oprah Winfrey v roce 2004. „Věřím, že to pozvedne duši a ovlivní mysl,“ doplnil.

Vztah Pitta a Jolie vyšel najevo v roce 2005, zamilovali se do sebe při natáčení filmu Pan a paní Smithovi. O sedm let později se zasnoubili, oficiální svatbu měli 14. srpna 2014 v Los Angeles, poté následoval ještě obřad na zámku Miraval ve Francii. Pouhé dva roky nato Jolie požádala o rozvod, který se táhl tři roky.

Manželé spolu vychovávali šest dětí, o které se nyní soudí: Maddoxe, Paxe, Zaharu, Shiloh a dvojčata Vivienne a Knoxe. ■