Tohle nemůže být její aktuální fotka, hejtovali matku Harryho Stylese. Spisovatelka si to nenechala líbit

Anne Twist Foto: David Parry / PA Images / Profimedia

Na jedné z nich je zvěčněna v zelených saténových šatech, podle popisku jde o snímek ze svatby. Většina lidí jí zalichotila, jak jí jednoduchý model sluší, jedna z žen ale měla velice kousavý komentář na její figuru.

„Tohle nemůže být aktuální fotka, protože v Itálii vypadala dost mohutně,“ rýpla si. Anne neváhala a ženě odpověděla: „Je to fotka z července. Je mi opravdu líto, že cítíte potřebu komentovat mou váhu,“ setřela ji. Zastali se jí i další fanoušci s tím, že je škoda, že jsou lidé, kteří mají potřebu druhé takto veřejně shazovat.

Vedle syna Harryho má Anne ještě dceru Gemmu. „Jsme si velmi blízcí a vidíme se, jak jen to jde,“ narážela Anne na fakt, že zejména Harry je pracovně velmi často na cestách v různých částech světa.

Anne, autorka dětské knihy Betty and the Mysterious Visitor, za sebou má tři manželství. S otcem svých dětí Desmodem se rozvedli, když bylo Harrymu sedm let, poté se vdala za podnikatele Johna a jejím posledním mužem byl Robin Twist, který v 57 letech zemřel na rakovinu. Aktuálně má partnera, který ale není veřejně známý. ■