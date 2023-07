Z holčičky z bytu nad obchodem modelkou na recepci prince Charlese. Co tahle kráska na DiCapriovi vidí? ptají se lidé

Neelam Gill cestou na jachtu Lea DiCapria... Profimedia.cz

Neelam pochází z Coventry, vyrostla v bytě nad obchodem svých rodičů. Snědou pleť a nádherné tmavé oči i vlasy má díky indickým kořenům. Modelčini rodiče pocházejí z tradice dodržujících indických rodin a jejich manželství bylo domluvené. Když bylo Neelam osm let a její sestře tři roky, čím dál turbulentnější manželství, jak je popsala, dospělo k rozvodu. Příjmení Gill přijala po novém muži své matky, vztah s biologickým otcem přerušila.

Svou popularitu Neelam využívá k tomu, aby veřejně otevírala témata jako nedostatečná rozmanitost mezi modelkami na přehlídkách, deprese nebo domácí násilí. S tím má bohužel i vlastní zkušenost.

Nedávno v rozhovoru pro magazín Hello! Fashion hovořila o tom, jak opustila násilnického partnera, jenž o pět let později zabil svou přítelkyni a pak i sebe. Daily Mail uvádí, že se pravděpodobně jedná o rappera J Stashe, s nímž chodila v roce 2017 a kterého loni v lednu našli mrtvého. „Abych to řekla narovinu, málem jsem ve vztahu zemřela. Opravdu jsem si nemyslela, že z toho vyváznu živá,“ uvedla.

K modelingu ji lákali už na základní škole, dnes má za sebou spolupráce se značkami Burberry, Dior nebo L´Oreal. V roce 2018 se zúčastnila recepce v Buckinghamském paláci při příležitosti vyhlašování Queen's Young Leaders Awards, kde se setkala s králem Karlem III. (tehdy princem Charlesem), princeznou Kate i královnou. Tentýž rok si s tehdejším princem pohovořila i v rámci recepce charitativní organizace British Asian Trust.

V roce 2015 ji spojovali se zpěvákem Zaynem Malikem.

Osmadvacetiletá Gill má našlápnuto k opravdu hvězdné kariéře, a jelikož je to půvabná žena, jistě nemá o nápadníky nouzi. Britský Daily Mail a také několik jeho čtenářů se proto ptá, co na DiCapriovi tato kráska vidí... Mnozí pak v komentářích tipují, že pro ženy jsou lákavé především hercovy peníze. ■