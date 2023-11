Jan Bendig má problém se známým influencerem: Vzal si do pusy moji rodinu, měl by dostat výchovnou facku

Honza Bendig se nezdá. Bratr Marsell by ho v bitce v kleci podpořil. Super.cz

Avšak je otázkou, zda zůstane pouze u vystupování. Marsell na Honzu totiž prozradil, že by chtěl vyzvat známého influencera. „Hlavně se těším, až bude Honza vyzývat. Řekni, povídej,“ pošťouchl Marsell bratra, který nejdřív váhal, zda jméno influencera vysloví.

„To jsi neměl říkat úplně takhle. Jsem zvědavý, jestli na to ten člověk řekne ano. Měl by dostat výchovnou facku. Nikdo tady na toho člověka neřekl nic a já budu konečně ten, co otevře pusu. Je to Tadeáš Kuběnka. Jednou si vzal do pusy moji rodinu, mě a nelíbí se mi to. Říkal jsem si, že o něm mluvit nebudu, ale nakonec se stalo. Vyzývat ho nebudu, jen říkám, že by potřeboval výchovnou facku a naučit se, jak by se měl správně chovat na veřejnosti. Byl jsem překvapený. Poznal jsem ho a byl hrozně fajn, ale pak přepne a je nevychovaný člověk, a to se mi nelíbí,“ vysvětlil Honza Bendig (29) pro Super.cz se slovy, že už se párkrát popral, avšak není typ člověka, který by vyvolával konflikty.

A co na tahle slova říká Marsell? S názorem Honzy naprosto souhlasí. „Já bych si hrozně přál, aby Tadeáše zbil. Já s tím samozřejmě souhlasím, ale neznám ho osobně a nechci o něm mluvit špatně,“ dodal známý herec. ■