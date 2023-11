Vendula Pizingerová ukázala své křivky v kožených šatech. Při této přiležitosti oznámila velkou novinku

Vendula Pizingerová oznámila velkou novinku Super.cz

Vendula Pizingerová (51) si může dovolit výběr šatů jako její kolegyně, které jsou o mnoho let mladší než ona. Charismatická blondýnka se nyní ukázala na veřejnosti v kožených šatech, které dokonalým způsobem obkreslily její křivky.

„Já na sobě ráda nosím kožené věci. Kožené šaty, pokud jsou vkusné, tak podtrhují ženství, tedy doufám,“ neskrývala nadšení z naší lichotky Vendula během rozhovoru pro Super.cz.

Při této příležitosti Vendula také oznámila krásnou novinku. Její nadace Kapka naděje ve spolupráci se salony, které poskytují thajské masáže, už rozsvítila vánoční stromy přání. Na nich visí to, co si onkologicky nemocné děti přejí od Ježíška. Zapojit se můžete i vy. „Ty děti leží v pražském Motole a na jiném stromečku v jiném salonu v Praze jsou zas přání od dětí, které jsou z psychiatrické kliniky. Byla to náhoda, že jsem po letech našla kamarádku, neviděly jsme se čtyři roky a obnovily jsme přátelství i spolupráci, protože ona je majitelkou těchto salonů,“ prozradila Vendula.

Stačí tak přijít, podívat se ke stromečku na různá přání, vybrat si jedno, zapsat se a dárek můžete danému dítěti pořídit i vy. Vendula zkrátka ráda pomáhá dětem. Sama je maminkou dvou synů. Dospělého Jakuba a malého Josefa. ■