Kam zmizela vnadná Alice Bendová? Herečka prozradila, proč už ji nevídáme na obrazovkách!

Alice Bendová vydělává díky realitám a reklamě na internetu. Super.cz

"Mám smluvní závazky, kterým musím dostát. Něco nafotím, něco natočím, připravím na Instagram. Netočím film ani seriál, ale tolik reklamních věcí, že si říkám, že by bylo dobré to proložit nějakým seriálem. Líbil by se mi nějaký lehký, který by zabral pár dní v měsíci. Teď jsem herečka leda tak doma," uznala Alice, že na sociálních sítích funguje jako takový Horst Fuchs v sukních.

"Ale dělám k tomu i další věci, které mě nesmírně baví. To jsou třeba nemovitosti. Jezdíme se štábem po republice a točíme nemovitosti lidí, kteří mě třeba oslovili právě přes Instagram. To je práce, kterou mám strašně ráda," doplnila Alice, se kterou jsme v našem videu probrali i další odklad svatby. ■