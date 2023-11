„Mám smluvní závazky, kterým musím dostát. Něco nafotím, něco natočím, připravím na Instagram. Netočím film ani seriál, ale tolik reklamních věcí, že si říkám, že by bylo dobré to proložit nějakým seriálem. Líbil by se mi nějaký lehký, který by zabral pár dní v měsíci. Teď jsem herečka leda tak doma,“ uznala Alice, že na sociálních sítích funguje jako takový Horst Fuchs v sukních.