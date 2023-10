Krutopřísná raketa! Sandra Nováková se vyfotila v modelkovském stylu a fanoušci jsou opět nadšení

Sandra Nováková Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Sandra už nějaký čas se svým manželem a synem opět pobývá v Chorvatsku, kde se natáčí seriál. Sledujícím tak v poslední době servírovala hlavně fotky od moře, oděná jen do svých oblíbených kraťasů a úsporného topu. Před dvěma dny se ale svěřila s tím, že se „na otočku“ vrací do Česka a teď všem ukázala, jak vypadá její podzimní outfit pro dny, kdy ještě venku svítí slunce. Vyfotila se sama a zapózovala a zatvářila se tak, jak jsme na to zvyklí u profesionálních modelek. „Až na ten krutopřísnej výraz, tak výtahovka cajk,“ napsala k fotce, na které stojí sladěná do kalhot a bundy krémové barvy a na očích má výrazné brýle.

Fotka samozřejmě její fanoušky potěšila. „No teda mooc ti to sluší Sandro jako vždy,“ napsal například jeden. „Sandri ty jsi raketka moc ti to sluší nádherná jsi,“ přidal se druhý. „Neskutečná holka,“ dodává třetí. A zabodoval dokonce i výraz, který byl zajímavým zpestřením po posledních několika fotografiích, na kterých se herečka směje. ■