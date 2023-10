V tangu předvedla Iva Kubelková dokonalé křivky: Co na to její rameno, které si před půl rokem vykloubila?

Iva Kubelková a Martin Prágr promluvili o StarDance. Super.cz

„Není to zatím tak, že bychom dělali něco, při čem by mi Martin rval rameno, to určitě ne. Musím to rameno hrozně pochválit, protože ono je zatím strašně hodné. Když se tou rukou o Martina opírám, tak o něm vůbec nevím,“ svěřila se Super.cz Iva a nás zajímalo, zda její tanečník bere na zranění ohledy. „Neberu na to ohled. Ivča mi to vždycky připomene. V daný moment, jestli ji to bolí, tak Ivča zařve bolí to a já trochu uberu,“ svěřil se Martin Prágr.

Pár postoupil do třetího kola a jak nám Iva přiznala, únava z tréninků už se dostavila. „To už se dostavilo dávno. Obdivuji, co to mé tělo v 46 letech vydrží, protože ta únava opravdu je, a to jsme teprve v druhém kole. Ale říkám si, že asi to má svůj význam a člověk tím tréninkem začíná zvykat to tělo na velký zápřah,“ dodala moderátorka, která tentokrát měla mezi hosty celou rodinu.

Vedle partnera dorazila stejně jako v prvním kole mladší dcera Karolína, ale i starší Natálie s přítelem, zpěvákem Adamem Mišíkem, který si StarDance před pár lety sám prošel. ■