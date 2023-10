Whoopi Goldberg stále bolí hejty, které v roce 1993 schytala za šaty na Oscarech. Mrkněte, jak vypadal nenáviděný outfit

Whoopi Goldberg Profimedia.cz

Psal se rok 1993 a Whoopi se chtěla podobat své oblíbené herečce Lucille Ball ze sitcomu I Love Lucy, tak zariskovala a oblékla si outfit, který nebyl zcela standardní na akci, jako je předávání Oscarů.

Herečka oblékla zelenou brokátovou kombinézu s fialovým kabátkem se žlutou podšívkou. Kombinace s výraznými náušnicemi jí tehdy zajistila první místo mezi nejhoršími modely toho večera a téměř i za celou éru oscarových galavečerů.

Nenávistné komentáře tehdy Whoopi hodně bolely. „Všichni nenáviděli to, jak jsem vypadala. Zranilo to mé city. Nebudu lhát,“ přiznala na galavečeru Fashion Group International Night of Stars v New Yorku.

Herečka dokonce přiznala, že jí tehdejší kritika ovlivnila život na dlouhé roky a neměla náladu se oblékat do společnosti, aby se znovu nesetkala s hejty. Zároveň ale přiznala, že si za svým tehdejším outfitem stále stojí a považuje ho za hezký.

V dnešní době už herečka platí spíše za módní ikonu, která nechybí na newyorském týdnu módy a v roce 2019 vydala vlastní řadu oblečení Dubugee. ■