Britney Spears konečně přiznala, že byla Justinu Timberlakeovi nevěrná: Dokonce práskla s kým

Britney přiznala, že Justinovi skutečně zahnula. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ještě před samotným vydáním knižních memoárů zpěvačky Britney Spears (41) s názvem The Woman In Me, které mají oficiálně vyjít příští úterý, se na veřejnost dostávají úryvky z knihy, které naznačují, že byla zpěvačka poměrně dost sdílná a objasnila i řadu dosud nepotvrzených spekulací. Jedou z nich byla i její údajná nevěra ve vztahu s Justinem Timberlakem (42), s nímž randila na přelomu milénia - v době, kdy byli oba na vrcholu slávy.