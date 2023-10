Účastnice Love Islandu práskla, kdo jsou favorité reality show! Tenhle pár podle ní vyhraje Super.cz

Natálie Smutná sice vypadla z Love Islandu, protože ve vile nenašla lásku, ale překvapivě ji našla hned po návratu do Česka. A tím, se kterým randí, je svalnatý Sandro, který v Love Islandu také hledal svoji polovičku. Ve vile pár neutvořili, na to potřebovali návrat domů.

"Měla jsem rande se Sandrem. Jsme ze stejného města. Chtěli jsme to rozvíjet už na vile, ale už nebyla možnost. Tak to zkoušíme nyní. Nikdy není pozdě začít něco nového," řekla Super.cz Natálie.

"Zatím se to vyvíjí dobře. Uvidíme. Potkáváme se, mluvíme o tom, co chceme. Když to vyjde, bude to hezký," usmívá se blondýnka a prozradila, co si myslí o vztazích ve vile.

"Co se týká Clauda, ukázala se jeho povaha v posledních dílech. Já bych do toho znovu nešla. Jestli jim to bude s Rachel fungovat, přát jim to budu," naráží na Claudovu zálibu v ženách Natálie.

Sama si myslí, že favorité jsou Adriana a Lou. "Jsou favorité pro lidi venku, Adri je myslím oblíbená holka, navíc je typ obou předchozích vítězek," dodala Smutná. ■