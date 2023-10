Zveřejnila fotku v plavkách s bříškem a dočkala se drsných hejtů. Zvládám to špatně, přiznala zpěvačka

Kateřina Pechová prý hejty zvládá docela špatně. Ale nehroutí se. Super.cz

„Já hejty zvládám docela špatně, myslím si, že si lidé neuvědomují, že jsme také lidi, že nejsme obrázek na internetu a čteme to, je to náš profil, který si spravujeme, a ty komentáře vidíme, říkám si, jestli by mi to ten člověk řekl na ulici, nebo si to jen myslel ve své hlavě,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která se snaží si z negativních komentářů nic nedělat.

„Přemýšlím, proč tím ztrácí svoji energii a svůj čas a co jim to dá. Jinak se nehroutím, když je ale deset skvělých komentářů a jeden negativní, tak vám stále ten jeden zaleze pod kůži,“ dodala Kateřina, kterou jsme potkali na v Divadle Lucie Bílé, kde se objeví v novém muzikálu Srdeční záležitost.

Přestože na jevišti se vlní v květinovém obepnutém overalu, na jejích sociálních sítích se fanoušci další provokace nedočkají. „Snažím se jít tím klidnějším směrem, beru sociální sítě jako něco, co mě baví a čím chci inspirovat, takže u mě provokaci úplně asi nenajdou,“ dodala kudrnatá kráska, která je ráda, že se celá situace už uklidnila.

„Myslím, že lidi pochopili, že každý se v létě chodí koupat, ať má jakoukoli postavu, a do těch plavek se svlékne. A myslím si, že je skvělé, i kdybych jednomu člověku, nebo jedné ženě ukázala, že to je naprosto normální, a měli bychom řešit jiné věci, než kdo má jakou figuru a jaký faldík,“ dodala s úsměvem. ■