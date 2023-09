Zadlužený youtuber, kterého živí partnerka, bude otcem. Těší se na prvního potomka

Marek Valášek a Barbora Stříteská se těší na miminko. Foto: Super.cz/archiv M. Valáška

"Chtěli bychom vám s radostí oznámit, že čekáme miminko," napsal Datel na svůj Instagram. "Jak víte, tak jsme se s Barčou začali začátkem tohoto roku snažit o dítě a nakonec se nám to povedlo a my máme obrovskou radost, protože je to plánované," prozradil youtuber.

Pár zatím netuší, zda se těší na holčičku, nebo chlapečka. "Ještě nevíme pohlaví, protože se chceme nechat překvapit, jelikož budeme mít “párty” na odhalení pohlaví miminka (baby shower), samozřejmě vám pak z párty přidáme video, ať se to s námi také dozvíte," dodal Datel, který dodal, že dítě bude zahrnuto kupou lásky.

"Ať to bude holčička, nebo chlapeček, budeme ho/ji milovat nejvíc, jak to jde, a snažit se, aby měl/a nejlepší život, jaký může mít. Bereme to opravdu zodpovědně a připravujeme se, aby jsme mohli být co nejlepšími rodiči, kteří dají svému dítěti tolik lásky, co to jen půjde," uzavřel Valášek, který se netají tím, že ho živí partnerka. Kvůli dvoumiliónovému dluhu se totiž dostal do insolvence. ■