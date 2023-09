Tvl, tati, ty něco takového dokážeš? Roman Šebrle se pochlubil dětmi, synovi uspořádal oslavu, dcera mu vysekla poklonu

Roman Šebrle s dcerou, synem Štěpánem a jeho přítelkyní Agathou Foto: archiv R. Šebrleho

A právě Kateřina prý pohoštění svého tatínka Romana řádně ocenila. „21! Oslava a Káča: tvl tati, ty něco takovýho dokážeš… to jsi překvapil,“ chlubil se moderátor a bývalý olympionik, jakou mu dcera vysekla poklonu.

Šebrle si ostatně s pohoštěním dal práci a talíře s pochoutkami precizně vyzdobil. Samotný moderátor je po rozvodu s manželkou Kateřinou oficiálně nezadaný. Udržuje se ale ve formě a vypadá skvěle, takže o nápadnice jistě nemá nouzi. Vysportovanou postavu ale nemá zadarmo.

„Je to dřina, odříkání, ale to k tomu patří. Tím, že trénuji kluky a odpoledne jdu do televize, tak si musím přivstat. Třeba v šest hodin ráno si jdu zaběhat a zaposilovat. Člověk si nesmí říct, že dneska nepůjde, a musí mít režim a dodržovat ho,“ svěřil nedávno Super.cz Šebrle. ■