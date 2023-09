Rodinka jako ze žurnálu: Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec si s dětmi užívali krásy New Yorku

Lucie Šafářová s Tomášem Plekancem a dětmi Foto: archiv L. Šafářové

Bývalá tenistka Lucie Šafářová (36) a hokejista Tomáš Plekanec (40) milují cestování. A rozhodně patří k aktivním rodinkám! Letos si užili výlety na Madeiru i řecký ostrov Zakynthos. V srpnu obdivovali krásy Kanady, kde hrál Plekanec za Montreal, a nedávno poznávali New York, který dosud znala Šafářová především díky grandslamovému turnaji US Open.

Když ale aktivně hrála, moc času na courání po městě neměla, což si teď plně vynahradila s manželem Plekancem. Společně s dcerou Leontýnkou (3) a synem Oliverem (1) si mimo jiné udělali rodinné foto s výhledem na slavný Manhattan.

„New York jsem vždy měla spojený s US Open a poprvé jsem ho zažila jako turista s dětmi. Není to město pro děti, ale najdou se tam pro ně fajn atrakce! Teď už jen sledujeme US Open v televizi a fandíme našim nadějím,“ nechala se slyšet Šafářová, které to moc slušelo.

A stejně tak Plekancovi, jenž září jako sluníčko a rozdává úsměvy na všechny strany. A to u něj dřív nebylo zvykem. Po boku manželky Lucie Šafářové ale celý rozkvetl a je vidět, že ti dva se tak dlouho hledali, až se našli. ■