Celebrity i fanoušci lynčují Krainovou za účet na erotické platformě: Jako reakce přišla další provokace

Simona Krainová si z kritiky nic nedělá. Takhle reaguje na vlnu hejtů. Foto: Instagram S. Krainové / se souhlasem

"Mám řadu krásných fotek od skvělých fotografů, jak z minulosti, tak nové, o které bych se s vámi ráda podělila, ale tady to bohužel nejde. A tak vám je umožním shlédnout pomocí jiné platformy a také vás nechám trochu více nahlédnout do mého soukromí. Buďme k sobě milí a tolerantní a nechme lidi žít, jak chtějí. Možná by nebylo od věci se trochu pousmát, než hned hledat chyby a soudit. Komu se to líbí, ať si to užije, a zbytek smutných moralistů ať si dá tmavou čokoládu, zmírňuje stres a nasr..ost," řekla Simona, za jejíž odhalené fotografie fanoušci zaplatí zhruba 440 korun měsíčně.

Krátce po oznámení svého kroku se Simona dočkala velké kritiky ze strany fanoušků a sledujících. Do modelky si rýplo několik známých osobností jako Ornella Koktová nebo Alice Bendová, která ovšem vzala její rozhodnutí spíš s úsměvem.

Tyhle rýpaly ale Simona vůbec neřeší. Naopak se jim s nadhledem vysmála. „Já se bavím. Link in bio,“ napsala Krainová stručně k nové fotografii, na které pózuje v černé krajkové podprsence. Jednou rukou se fotí, druhou má na hrudníku a s ďábelským výrazem posílá všem svým sledujícím pusu. ■