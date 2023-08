Roman Šebrle svlékl tričko a fanynky jdou do kolen: Tohle tělo ho stojí spoustu dřiny

Roman Šebrle Michaela Feuereislová

„Pane Bože, vy jste tak krásný!“ napsala mu jedna z fanynek do komentáře. Břišáky ale Roman nemá zadarmo. „Je to dřina, odříkání, ale to k tomu patří. Tím, že trénuji kluky a odpoledne jdu do televize, tak si musím přivstat. Třeba v šest hodin ráno si jdu zaběhat a zaposilovat. Člověk si nesmí říct, že dneska nepůjde a musí mít režim a dodržovat ho,“ svěřil se nedávno Super.cz.

V Maďarsku Šebrle není na dovolené. Jako trenér mladých desetibojařů sem vyrazil na Mistrovství světa v atletice, kde soutěží jedna z jeho žákyň. Být na tomto místě, tedy přímo na stadionu v Budapešti, má pro Romana velké kouzlo.

Před pětadvaceti lety zde soutěžil také. „Šílené, jak ten čas letí. Tenkrát to bylo mistrovství Evropy, můj druhý top závod. Desetiboj, 6. místo, 8477 bodů,“ zavzpomínal. ■