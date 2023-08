Au! Známý zpěvák na koncertě ‚zahučel‘ do díry na jevišti. Tady někdo dostane padáka, tipují fanoušci

Nick Jonas a jeho trable na podiu... Profimedia.cz

Úterní vystoupení skupiny Jonas Brothers v americkém Bostonu bylo ‚okořeněno‘ nečekanou nepříjemností. Nick Jonas (30) totiž na podiu stadionu TD Garden šlápl do otvoru na jevišti, zavrávoral a spadl. Inkriminovaný okamžik, který natočil jeden z fanoušků, se naštěstí obešel bez zranění.

Třicetiletý zpěvák pouze za vyděšeného výkřiku několika fanynek hlesnul do mikrofonu ‚ouch‘ (au), ale bleskurychle se znovu postavil na nohy a přidal se ve zpěvu ke svým bratrům Joemu a Kevinovi. Pomoci bodyguardů, kteří prý okamžitě přispěchali na pomoc, ani nebylo zapotřebí.

Koncert se konal v rámci turné jednoduše nazvaného The Tour s dodatkem "5 alb, jedna noc. Světové turné", s nímž 2. června příštího roku zavítají i do pražské O2 areny.

Fanouškům bylo povětšinou Nicka líto, ale oceňovali jeho profesionální výskok a to, že dál pobíhal po jevišti, jako by se nic nestalo. Další souhlasili s komentářem: "Tady by někdo zasloužil padáka," směřovaný pochopitelně ne na zpěváka, ale na dělníky, kteří měli přípravu podia na starost...

Jonas Brothers nedávno pohovořili o tom, jak se snaží skloubit své životy hudebníků a otců od rodin. Pokud zrovna nemohou jejich manželky a děti cestovat s nimi, zůstávají alespoň v kontaktu tak často, jak je to jen možné.

Manželkou Nicka Jonase je herečka a Miss World z roku 2000 Priyanka Chopra, s níž má rok a půl starou holčičku jménem Malti. Joe Jonas si vzal herečku Sophii Turner známou mimo jiné ze Hry o trůny. Mají spolu dvě malé dcery. Stejně je na tom i nejstarší ze sourozenců Kevin, který vychovává se svou ženou Danielle rovněž dvě dcery. ■