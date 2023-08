Tohle není její sestra, ale sexy máma (56): Krásná brunetka (23) má pikantní problém

Gabriella Galasso-Vigorito Profimedia.cz

Třiadvacetiletá Gabriella a její šestapadesátiletá maminka Catherine jsou kamarádky a mají spolu krásný vztah. Pouto je však především ze strany matky tak pevné, že to dceři občas způsobuje milostné potíže. „Maminka na mě dohlíží, což mi způsobuje potíže ve vztazích. Chce, abych se s ní stále stýkala, ale nikdo jiný,“ vysvětluje Gabriella.

„Když mám přítele, máma říká, že jsme v milostném trojúhelníku, jde o vztah mě, mé mámy a mého kluka. Je to dost nekonvenční, ale tak to prostě je,“ říká mladá žena s tím, že pánové nemají tušení, do čeho jdou, když s ní navazují vztah. „Naštěstí měli mí expartneři pro náš blízký vztah pochopení,“ uvedla pro web NeedToKnow.co.uk.

Ženy mají i stejný vkus a rády se oblékají do stejných outfitů. Gabriella má ještě dvě sestry, starší Lauren (24) a mladší Sophii (18), které se k nim nepřidávají. „Máma a já rády vyčníváme z davu, ale sestry nemají rády pozornost a raději zapadnou,“ vysvětlila mladá tiktokerka.

I na této sociální síti se s ní maminka objevuje a fanoušci jsou nadšení. Komentují jejich pouto i vizáž. „Jako bys viděla svou budoucnost“ nebo „Jste jako dvojčata“, vzkazují. ■