Eva Burešová se drsně obula do haterů. Bradavky byly poslední kapkou. Teď chystá velkou změnu

"Nejsem typ člověka, který by to dokázal neřešit a kašlat na to. Neměla by být móda, že se hejtit může. Já to vždycky seknu," řekla Super.cz Eva, která se posledních negativních zpráv dočkala poté, co zveřejnila fotku v sexy outfitu z New Yorku, ve kterém byly vidět její vnady.

"New York mi otevřel oči. Pobíhala jsem tam v exhibicionistických, extravagantních kouscích. Nikdo to tam neřešil, měl to tam každý druhý. Naopak mi to tam lidi chválili. V jeden den jsem dala fotku na internet a ještě pět dní po tom se řešilo na Instagramu, že mi byly vidět bradavky. Nechápala jsem, že se na tom pořád někdo zasekává," krčí rameny Burešová.

"O to víc mi to otevřelo oči. Nebudu to tolerovat a rovnou budu ty lidi házet do bloku," říká rázně Eva, která si uvědomuje, že reálný život bez sociálních sítí je pro ni tím, co chce především žít. "Snažím se stahovat ze sociálních sítí kvůli vlastnímu klidu duše a hlavy. Svět je hezkej, není o hejtu. V reálném světě ti do očí nikdo nic neřekne," dodala hvězda seriálu ZOO na party televize Prima. ■