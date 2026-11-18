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Ještě jako dospívající dívka propadla drogám, skončila na ulici a opakovaně bojovala o život. Sedmatřicetiletá Američanka Tatiana Green má za sebou více než deset předávkování, pobyt ve vězení i dlouhé roky těžké závislosti. Přesto se jí podařilo začít znovu. Dnes vychovává tříletou dceru a pomáhá lidem, kteří se ocitli v podobné situaci jako kdysi ona.
Tatiana pochází z New Yorku a s alkoholem a marihuanou začala experimentovat už ve čtrnácti letech. V sedmnácti jí lékař kvůli chronickému onemocnění močového měchýře předepsal silné léky proti bolesti, na kterých si postupně vypěstovala závislost. Předepsané množství jí však brzy přestalo stačit, a tak začala obcházet další lékaře, aby získala nové recepty. Když už si léky nemohla dovolit, přešla na heroin.
„Můj život se změnil v noční můru. Neustále jsem sháněla další pilulku, jen abych se cítila alespoň trochu normálně,“ svěřila se. Už v sedmnácti letech se živila jako společnice a pracovala v soukromém striptýzovém klubu. Později skončila na ulici a přespávala v domech, kde se obchodovalo s drogami. Kromě heroinu užívala také crack a ketamin.
Více než desetkrát se předávkovala drogami, měla několik autonehod a ještě před osmnáctými narozeninami byla třikrát hospitalizována v psychiatrické léčebně. V osmnácti letech ji policie zatkla kvůli držení drog za účelem jejich dalšího prodeje. Následujících šest měsíců strávila ve vězení.
Jednou ji po předávkování našla matka ležet v bezvědomí na podlaze koupelny. Přivolaní záchranáři ji převezli do nemocnice, kde jí lékaři zachránili život. „Rodiče žili v neustálém strachu, že jim jednoho dne někdo zavolá, že jsem zemřela,“ vzpomíná Tatiana. Sama přiznává, že pomocí drog se snažila především uniknout psychickému trápení.
V roce 2011, kdy jí bylo dvaadvacet let, se rozhodla podstoupit léčbu závislosti. Začala docházet na terapie, vrátila se ke studiu a podařilo se jí získat vysokoškolský titul. Postupně si vybudovala nový život a celých deset let se drogám vyhýbala. Později ji však postihly vážné zdravotní problémy, kvůli kterým musela znovu užívat léky proti bolesti. Závislost se bohužel vrátila.
Zásadní zlom v jejím životě přineslo narození dcery Luny Grace. Holčičce jsou dnes tři roky a na svět přišla v době, kdy už Tatiana znovu abstinovala. „Bez ní nevím, kde bych dnes byla. Když mám těžké dny, právě ona mi dává sílu jít dál. Drogy jsem milovala, ale svou dceru miluji mnohem víc,“ svěřila se webu Need To Know.
Dnes Tatiana pracuje jako poradkyně pro lidi se závislostmi a pomáhá jim s návratem do běžného života. Založila také organizace zaměřené na pomoc závislým a ohroženým mladým lidem. Svůj příběh pravidelně vypráví na školách po celých Spojených státech.
Největší radost jí ale přináší rodina. Snaží se své dceři dopřát bezpečné a šťastné dětství, které jí samotné chybělo. „Nikdy není pozdě začít znovu. Bez ohledu na to, jak hluboko jste klesli, můžete se ze závislosti dostat a žít krásný život. Dokud člověk dýchá, pořád má šanci,“ vzkazuje ostatním.