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Naštěstí ji nebolela hlava. Pokud jde o bývalou moderátorku zpráv na Primě Gabrielu Laškovou, žije klidným rodinným životem a vychovává tři syny, z nichž nejmladšímu jsou dva roky. Jediné, co ji trápí, jsou kruté migrény. Na přehlídce Tatiany Kovaříkové jí ale bylo dobře a cítila se jako ryba ve vodě.
Před časem se Gábina vrátila ke krátkému sestřihu, s nímž v roce 2013 vyhrála titul Česká Miss. A má i stejnou postavu jako tehdy, což ukázala v průsvitných krajkových šatech, které dostala od návrhářky na módní show přidělené.
„Bylo to strašně hezké a upřímně jsem si to užila. Tedy, trochu nervózní jsem byla, protože naposledy jsem předváděla zrovna také pro Tatianu před třemi lety, ještě než jsem otěhotněla s nejmladším synem,“ prozradila maminka osmiletého Benedikta, šestiletého Vincenta a dvouletého Edvarda.
„Myslím, že mě Tatiana oslovila ve správnou chvíli, nejdřív na focení, a já byla doma už po těch dvou letech, řekněme, netrpělivá a potřebovala jsem trošku změnu. A ta přehlídka se pak už se nedala odmítnout,“ vyprávěla. Návrat na mola nebo do pracovního procesu na plný úvazek ale ještě neplánuje.
„Pracuju z domova, ale je pravda, že už mi to leze na hlavu a změnu bych potřebovala jako sůl. Ale dokud nepůjde nejmladší syn do školky, tak to ještě musím vybalancovat. S dětmi si to užívám, ta změna prostředí mi ale chybí,“ připustila.