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Herečku Aňu Geislerovou (50) jsme potkali na křtu knihy ředitelky Designbloku Jany Zielinski, se kterou ji pojí dlouholeté přátelství. „Jak už se tady zmínilo, je to Anna Wintour českého designu. Před lety mě oslovila, abych byla ambasadorkou Czech Grand Designu, a každý rok jsem fascinovaná a říkám si, že to není možné, že mi zase zavolala,“ prozradila Super.cz.
Na křtu se hovořilo o tom, že zařízení domácnosti je často vizitkou osobnosti jejího majitele. A tak jsme se zeptali, zda to platí také u herečky.
„Všechno, co tvoříte, nebo co vás obklopuje, je vizitkou vás samých. Takže ano, ale co to o mně vypovídá, nevím. Mám ráda krásné věci a kombinace. Základ je prázdný a minimalistický a já ho vždy zaplním. Miluju oheň, vázy, kytky, dřevo,“ přiblížila svůj vkus.
A jaké místo má doma nejraději? „Je to obývák a takové to místo, kde lidé tráví nejvíc času společně. Stůl, okolo kterého sedí rodina, je pro mě základ. Jsem také člověk, co má rád gaučík, kde se svalí a žije na něm,“ dodala s úsměvem.
Řeč přišla také na její hausbót, do kterého nedávno nechala nahlédnout také své fanoušky. „Potřebovala jsem ho trochu načepýřit. Miluju do těch dřevěných prostorů utíkat. Je to můj splněný sen. Původně jsem chtěla zahradní chatičku, ale mám hausbót. Je plný věcí, které miluji, a je hrozně hezké, když má člověk prostor, který nebere až tak vážně a dovolí si tam víc experimentů, barev a nesmyslů, které by si třeba doma neužil,“ podotkla herečka, které jsme se zeptali také na plány do blízké budoucnosti.
„10. prosince křtíme knížku. Jsou to moje a tátovy pohádky dohromady. Takže vlastně také žiju knihami a uvědomila jsem si, že psaní a vydávání knih, zabývání se jimi, designem, grafikou, je pro mě absolutní blaho. I když je to stres, tak to miluju a ten výsledek je nejvíc,“ uzavřela Aňa Geislerová.