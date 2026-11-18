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Jennifer Lopez (57) má pro život jednoduchý recept: cvičení a sušenky. Zpěvačka se nedávno pochlubila postavou v obtaženém overalu a k fotkám přidala i recept na kondičku. Během setkání s fanoušky v New Yorku pak přišla řeč na její čtyři manželství. Jeden z přítomných jí připomněl, že má na rukou ještě šest dalších prstů.
Jennifer na Instagramu ukázala sérii snímků ve sportovním oblečení, které kopírovalo její postavu. Na jednom z dalších záběrů nechyběly ani sušenky s kousky čokolády a mléko. „Cvičit a jíst sušenky. Rovnováha,“ připsala ke svému příspěvku.
Zpěvaččina představa rovnováhy některé fanynky pobavila. „Panebože, to dělám taky! Ale nevypadám ani z poloviny tak sexy jako ty,“ přiznala jedna z nich. Jiná ocenila cvičení, sušenky i to, že zpěvačka u toho všeho vypadá jako umělecké dílo. Další ji označila za nejkrásnější ve vesmíru.
O den později se zpěvačka objevila na akci v New Yorku. Na videu, které pořídila návštěvnice, se objevuje narážka na její čtyři rozvody a povzbuzení od fanouška, že jí zbývá ještě dalších šest prstů. Soudě podle komentářů si část sledujících tuhle svatební matematiku užila. „Aha! Tak já mám v tom případě ještě devět prstů, tak pohoda,“ psali pobavení lidé pod příspěvkem.
Jennifer byla vdaná už čtyřikrát. Jejími manželi byli Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony a naposledy Ben Affleck (54). S posledním jmenovaným se rozvedla v roce 2025.