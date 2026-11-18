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Anne Hathaway (44) se stala trojnásobnou maminkou. Herečka z filmů Ďábel nosí Pradu či Deník princezny svůj porod před veřejností tajila.
Americký web TMZ.com ale sdílel snímky oblíbené herečky, která si vyšla na procházku s novorozencem připevněným na hrudi v ergonomickém nosítku. Herečka se s úsměvem procházela po boku své kamarádky. Oficiálně ale o šťastné rodinné události zatím nepromluvila.
Hathaway oznámila třetí těhotenství letos v červnu. Třetího potomka přivedla na svět ve svých 44 letech, a tak jí někteří fanoušci zpočátku dokonce obviňovali z toho, že si těhotenství vymyslela a „nosí falešné břicho“. Bizarní pochybnosti herečka setřela naprosto jasnou fotkou, na které ukázala odhalené těhotenské bříško přímo před objektivy.
S manželem Adamem Shulmanem už vychovává dva syny, desetiletého Jonathana a šestiletého Jacka, kteří se tak dočkali dalšího sourozence. Zatím ale není jasné, zda sestřičky nebo dalšího bratříčka.