Nejen zlatý slavík, ale také zlatá Marcela! Proměněná snoubenka Marka Ztraceného patřila mezi největší kočky večera

Marek Ztracený se snoubenkou Marcelou Michaela Feuereislová

Výrazně zesvětlila barvu vlasů, už rok si rovná zuby pomocí rovnátek, a k tomu využila práce profesionální vizážistky. Marcela na sobě zapracovala a vypadala fantasticky. Patřila k nejlépe oblečeným ženám v sále. Stylistka Šárka Stursová jí vybrala zlaté šaty od Elisabetty Franchi.

Fanoušci populárního zpěváka nyní čekají, kdy se konečně z Marcely stane vdaná paní. Jsou spolu přes deset let, mají desetiletého syna Marečka. Marek se ke svatbě vyjádřil neurčitě: "Všechno postupně, ještě jsme chtěli dostavět barák, to se teď stalo. Nyní tam budeme poprvé spát. Postupnými krůčky se k ní blížíme," řekl Super.cz Ztracený.

"Když jsem ji požádal o ruku, tak svatba samozřejmě bude. Stejně jsme to ale nestihli do roka a do dne, tak to stihneme, až bude ta správná chvíle," dodal novopečený zlatý slavík. ■