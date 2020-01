Nejkrásnější lékárnice Česka svatbu neřeší, spíš přemýšlí o druhém dítěti: S malou dcerkou tráví svátky na horách

Jana Doleželová tráví s dcerou Verunkou svátky ve Špindlerově Mlýně. Super.cz

Pokud jde o rok, který právě končí, moc prý nebilancuje. Nejvíc je ale pyšná na to, že dovedla do konce svoji další profesi. Je z ní návrhářka. "Po celý rok jsem vytvářela svoji kolekci oblečení. A pak jsem se stala členkou dozorčí rady nemocnice. To jsou sice dvě hodně odlišné aktivity, ale obě dvě mě velmi baví," řekla Super.cz.

Její další plány se odvíjejí hlavně od toho, jak ji bude potřebovat malá dcerka. "A co bych si přála? Hlavně zdraví celé rodiny, to je nejdůležitější a je to vždy to nejzásadnější přání do nového roku. Všechno ostatní už je jen třešnička na dortu," míní.

V plánech zatím není zahrnuto druhé dítě ani svatba. Ale s dalším miminkem už nehodlá dlouho čekat. "Ještě to neřeším, vždycky jsem říkala, že ideální čas na sourozence je, když mají děti tři roky a jdou do školky. Verunka má teprve dva a půl roku a ještě mě hodně potřebuje. Teď si to ještě nedokážu představit. A svatba? Tu vůbec neřeším, otázka druhého dítěte je pro mě určitě zajímavější téma," uzavřela. ■