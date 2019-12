Konec kariéry je naštěstí v nedohlednu: Marie Rottrová (78) přemýšlí i o nové desce

Marie Rottrová dva roky před osmdesátkou rozhodně s kariérou nekončí. Super.cz

Se zpěvačkou jsme si povídali poté, co pokřtila novou desku Svatební kolegovi Jarku Šimkovi (45). Ten jí prý před lety dokonce napsal píseň. "Byla krásná, ale nějak jsem nebyla úplně spokojená s textem, takže nakonec na desce nebyla. Ale budu ráda, když mi napíše další. Teď jsem zrovna natočila krásnou novou písničku v ostravském rádiu. Třeba to bude impulz, abych ještě nějaké cédéčko udělala, přestože se tomu už několik let bráním. Je tolik krásných starých písniček," svěřila.

Až do 14. prosince zpěvačka jede vánoční turné, těší se hlavně na koncert ve Foru Karlín. Pak už bude doma připravovat Vánoce. "Trávit je budu s rodinou jako vždy, s vnuky, i se širší manželovou rodinou po Štědrém dnu. Budeme se postupně scházet," plánuje Marie, která už si odnesla první vánoční dárek. Na křtu dostala obrovský obraz. "Jen ještě nevím, kam s ním. Mám doma spoustu originálů, někde zastrčených, protože mám málo místa a velká okna. Tak ho dám asi na chalupu, tam se bude hodit," uzavřela. ■