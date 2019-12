Kylie Minogue Profimedia.cz

Zpěvačka Kylie Minogue (51) přijala pozvání do populární britské show Grahama Nortona, a dokonce v ní i zazpívala.

Jednapadesátiletá hvězda z Austrálie zazářila v černých minišatech, které měly ještě navíc sexy průsvitnou horní část kolem dekoltu. Zpěvačka chvílemi jako by zapomněla, že má minišaty a smíchy se svíjela na pohovce vedle komika Rickyho Gervaise. Málem tak ukázala i to, co má pod nimi.

Kylie se nedávno rozpovídala o svém účinkování na festivalu Glastonbury, kde byla hlavní hvězdou letošního roku. Zpěvačka měla příležitost vystupovat už v roce 2005, ale tehdy musela vystoupení zrušit kvůli léčbě rakovině prsu.

„Mohla jsem být tehdy jedinou sólo zpěvačkou na festivalu, která by byla zároveň hlavní hvězdou. Myslela jsem si, že jsem promeškala svoji příležitost a pak už jsem si jen říkala, že už se to znovu nestane. Celý festival jsem tehdy sledovala v televizi a říkala si, tam jsem měla být,“ svěřila se Kylie deníku Mirror. ■