Dojemné vyznání nenapsal manželce: Roman Tomeš složil skladbu pro muže, který je pro jeho život důležitý

Když slavil sedmdesátiny herec Pavel Zedníček (70), částečně tak zaniklo to, že ve stejný den se v divadle Kalich slavilo ještě jedno výročí. A to dvacetiny této populární muzikálové i činoherní scény, jejíž činnost kdysi zahajoval muzikál Janka Ledeckého (57) Hamlet.

A právě k této příležitosti složila skladbu aktuální hvězda Kalichu, zpěvák Roman Tomeš (31). Před dvaceti lety byl ještě na muzikálových houbách, ale cítil potřebu vyjádřit vděčnost svou i svých kolegů. "Na producenty se totiž často zapomíná," vysvětlil, proč hold složil šéfovi divadla, ostatně i bývalé dětské herecké hvězdě Michalu Kocourkovi.

"Měl jsem takové zadání, že by to měl být hit a hymna, zároveň by to mělo být vtipné, ale i tklivé a nemělo by to podlejzat," určil si jasné mantinely Tomeš, který není nezkušeným autorem, napsal si mj. i vlastní desku Navěky. "Takže jsem doufal, že múza mě osloví," dodal.

Můžeme prozradit, že zazní například verš o kočkách a kocourcích, kteří předou, nebo to, že na to, co by si přáli, pozvedají herci kalich.

Roman dal dohromady k šesti desítkám kolegů a nahrát píseň a natočit klip zvládli v šibeničním termínu. "Měli jsme na to dvě dvouhodinovky ve dvou dnech," specifikoval Roman, který v našem videu poděkoval i manželce Michaele Tomešové (28), která mu pomohla se střihem. ■