Krainová prozrazuje jediný fungující recept na dokonalou figuru: Musí být neustále ve válečném stavu

Krainová si své triky na krásu nenechává pro sebe. Michaela Feuereislová

„Stále mi od mých fanynek chodí spousta mailů a zpráv s dotazy, jak se o sebe starám a jak to, že vypadám tak, jak vypadám. Nebylo v mých silách všem odpovídat jednotlivě, a tak vznikl nápad vytvořit diář. Je to taková ucelená forma, jak sdělit své postřehy a zkušenosti. Líbil se mi nápad dát všechny rady dohromady,” svěřila se nám Simona na křtu svého diáře 366 days by Simona pro rok 2020.

Asi nejčastěji lidi zajímají její aktivity týkající se běhání, kterému modelka v posledních měsících naprosto propadla. „Lidi nejvíce fascinuje moje tělo a nechápou, jak se mi podařilo za rok dostat do formy. Ve svém diáři proto shrnuji své recepty, jak stihnout cvičit za hodinu doma na koberci. Co člověk potřebuje k tomu, aby zúročil snahu a zároveň si neublížil. Popisuju, jak často cvičím, co přesně provádím, jak dýchám, co ráda jím, jak se mi daří nastartovat metabolismus. Předávám rady, které na mě fungují,” říká blonďatá diva.

Velkou motivací Krainové k tomu začít cvičit a běhat bylo nafocení kalendáře pro rok 2020, ve kterém se objevují nejodvážnější fotky její kariéry. Ani nadále neusíná na vavřínech. „Další motivací, nebo spíš inspirací je, když si ráno stoupnu na váhu a raduju se z té cifry a přitom mi padají kalhoty. Je pro mě velkou motivací, jak tělo funguje. S vlastním tělem musíme být neustále ve válce, jakmile povolíme, tak se na tebe tělo vykašle. Bez pohybu nemůžu být, protože se bez něj cítím, jako kdybych si nedala sprchu, nebo nevyčistila před spaním zuby,” popisuje svoje vnitřní pnutí Simona. ■