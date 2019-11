Jediný, s kým sdílí lože, je její pes: Punťu Kateřina Hrachovcová bere do postele i v pětihvězdičkových hotelech

Kateřina Hrachovcová si bere psa do postele i v luxusních hotelech. Super.cz

Nejen s tímto představením Katka jezdí i mimo Prahu. "Zájezdovky jsou asi na divadle to nejnáročnější. Ale když jedete s fajn lidmi, tak je to i příjemné," míní herečka, která si prý na cesty vystačí s málem. Své věcí zabalí do jedné velké tašky. Jak velká musí být, nám ukázala na otevření nového obchodu s kabelkami.

Co jí ovšem při cestování nemůže nikdy chybět, pochopitelně kromě oblečení a hygienických potřeb, je její pejsek Punťa. "Vozím ho skoro na všechny zájezdy, má svůj ručníček, který má položený vedle mě, protože není pod nohama, ale na sedačce. Nějak se tam vždycky zmáčkneme," smála se Katka.

Punťa tak s paničkou spává i v hotelových pokojích. "Měli jsme možnost být v rámci práce ubytovaní i v Grandhotelu Pupp, kde byl krásně přivítán, samozřejmě jsem se zeptala předem, jestli tam můžu mít psa. Přinesli mu i mističky a ptali se, jestli potřebuju pelíšek. Když jsem řekla, že ne, bylo jim jasné, že se mnou bude v posteli, ale smáli se a byli úplně zlatí," vyprávěla herečka. ■