Kráska z Robinsonova ostrova poprvé promluvila o rozchodu s Adamem Mišíkem. Nebyl oporou, tak mu dala sbohem!

Barbora Mudrochová Super.cz

"Přítele už nemám. Bylo to rychlý. Nebyl to úplně člověk pro mě. Adam je super kluk, byl strašně hodnej, ale máme každý trochu jinou cestu. Jsem starší a hledám někoho víc ukotveného. Větší oporu. A to Adam úplně nesplňoval," řekla Super.cz Barbora.

Novou lásku nemá, snaží se co nejvíce pracovat. A to nejen v modelingu. "Nově také tetuji, tetuji ostatní lidi. Vždycky jsem byla umělecky založená, ráda maluju, byla to pro mě přirozená cesta. Klienty mám, zatím si nikdo nestěžoval. Dělám minimalistický věci, drobnůstky, postupně se posouvám dál a chtěla bych časem dělat i větší věci," dodala Mudrochová. ■